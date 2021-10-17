Миро оценила перспективы Бузовой стать матерью

Ольга Бузова недавно публично призналась, что мечтает о дочери с 25 лет. В YouTube-интервью Ирине Безруковой на канале «Начало» она сказала, что уже давно придумала имя для будущей малышки – Машенька.
Скандальный блогер Лена Миро решила изучить вопрос – откуда у поющей телеведущей, не имеющей нормальной личной жизни, возьмутся дети? Совместной жизни с коллегой по «Дому-2» Романом Третьяковым не получилось. Брак с футболистом Дмитрием Тарасовым был бездетным и закончился громко и некрасиво. С Давидом Манукяном Ольга рассталась, обвинив бывшего возлюбленного во всех смертных грехах.
Миро пишет в своем ЖЖ, что на любовном горизонте Бузовой - пустота.
«Конечно же, Бузова-Буратинова не беременна. Во-первых, не от кого. Во-вторых, у гОленьки другое хобби — по утрам, когда у многих случается зачаточный секс, Бузова составляет райдер на предстоящую поездку», - язвит блогер.
Рассматриваются и иные варианты.
«Возможно, Бузова планирует удочерить ребенка? Мало сирота горя хлебнул, вот тебе мамочка — гОленька! Или сделать искусственное оплодотворение?»
Миро очень сомневается, что Ольга могла бы стать хорошей матерью. Блогер обратилась к подписчикам с вопросом:
«Хотели бы себе в мамы Бузову? Чисто гипотетически. Почему да? Почему нет?»
Мнения фолловеров разделились.
Многие уверены, что ребенок экс-звезды «Дома-2» будет залюблен, ухожен, Ольга даст ему самое лучшее.
«Насколько я знаю, Оля заботится и о сестре, и о маме, и о папе. Хорошая из нее будет мама, дай Бог ей нормально воспитать ребенка. Немножко с прибабахом, но мало ли... у всех свои тараканы, кто мормон, кто в танчики режется, кто нищеброд и посадит ребенка на макарошки и обноски из секонда».
Другие считают, что материнство не для эстрадной дивы.
«Я старомодна и потому считаю, что сначала нужно хотеть мужчину, а затем хотеть с ним семью. Рассуждения Оленьки напоминают мне мечты о породистом щенке: окрас такой, пол женский. Материнство — это сложно. Это тоже работа и довольно непростая».
Певица Ольга Бузова получила титул Miss Universe Beauty Euroasia («Мисс Вселенная, Красавица Евразии») на фестивале красоты Miss International в турецком Белеке. О награждении блогер сообщила в своем Instagram.