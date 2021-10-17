Миро оценила перспективы Бузовой стать матерью

«Насколько я знаю, Оля заботится и о сестре, и о маме, и о папе. Хорошая из нее будет мама, дай Бог ей нормально воспитать ребенка. Немножко с прибабахом, но мало ли... у всех свои тараканы, кто мормон, кто в танчики режется, кто нищеброд и посадит ребенка на макарошки и обноски из секонда».