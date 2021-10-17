Поклонники считают, что постаревшая Кравченко выглядит «бабулей»

Станислав Садальский выложил в инстаграм совместный снимок с Татьяной Кравченко. Они вместе будут играть в одном спектакле, а пока идут репетиции.
«Сказать правду не всегда удается художнику… Но не врать, не лгать — это очень важная вещь в искусстве Враньё, как правило не привлекает зрителя… Меня чистая мелодрама не интересует, она может быть только частью в комедии. Владимир Устюгов, как мне кажется, нашёл свою форму в наших репетициях с Татьяной Кравченко. Спектакль обещает быть гвоздем театрального сезона», - анонсировал актер театральное действо.
Однако фолловеры сконцентрировали внимание на том, что Татьяна Эдуардовна выглядит совсем пожилой женщиной, бабушкой. Некоторые даже заподозрили ее в пагубных зависимостях.
«Совсем бабуля», «Что-то совсем Татьяна Эдуардовна стала плохо выглядеть. Или это специально так?», «Не пойму, ее так загримировали или она и вправду так постарела?», «Прекрасная Татьяна Кравченко, талант! Лишь бы не было пагубных привычек…иногда кажется, что они есть. Очень хочется ошибаться! Талантище»
Российская актриса театра и кино Татьяна Кравченко действительно в последнее время пропала из поля зрения публики. Звезда «Сватов» признавалась, что у нее была депрессия.
У Татьяны Кравченко личная жизнь не задалась, в отличие от карьеры. Актриса дважды была замужем, но оба брака оказались недолговечными. Первым супругом актрисы стал художник-постановщик Владимир Лавинский. Эти отношения продлились всего 2 года.