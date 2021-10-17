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Поклонники считают, что постаревшая Кравченко выглядит «бабулей»

Ирина Лебедева
1 час назад

Станислав Садальский выложил в инстаграм совместный снимок с Татьяной Кравченко. Они вместе будут играть в одном спектакле, а пока идут репетиции.

Поклонники считают, что постаревшая Кравченко выглядит «бабулей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сказать правду не всегда удается художнику… Но не врать, не лгать — это очень важная вещь в искусстве Враньё, как правило не привлекает зрителя… Меня чистая мелодрама не интересует, она может быть только частью в комедии. Владимир Устюгов, как мне кажется, нашёл свою форму в наших репетициях с Татьяной Кравченко. Спектакль обещает быть гвоздем театрального сезона», - анонсировал актер театральное действо.

Однако фолловеры сконцентрировали внимание на том, что Татьяна Эдуардовна выглядит совсем пожилой женщиной, бабушкой. Некоторые даже заподозрили ее в пагубных зависимостях.

«Совсем бабуля», «Что-то совсем Татьяна Эдуардовна стала плохо выглядеть. Или это специально так?», «Не пойму, ее так загримировали или она и вправду так постарела?», «Прекрасная Татьяна Кравченко, талант! Лишь бы не было пагубных привычек…иногда кажется, что они есть. Очень хочется ошибаться! Талантище»

Российская актриса театра и кино Татьяна Кравченко действительно в последнее время пропала из поля зрения публики. Звезда «Сватов» признавалась, что у нее была депрессия.

У Татьяны Кравченко личная жизнь не задалась, в отличие от карьеры. Актриса дважды была замужем, но оба брака оказались недолговечными. Первым супругом актрисы стал художник-постановщик Владимир Лавинский. Эти отношения продлились всего 2 года.

Во второй раз Татьяна вышла замуж за продюсера «Ленфильма» Дмитрия Гербачевского. Этот брак продлился 6 лет. В 1986 году актриса подарила супругу дочь Анну, но даже общий ребенок не смог уберечь пару от ссор и развода. Больше замуж актриса не выходила.
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