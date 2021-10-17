Поклонники считают, что постаревшая Кравченко выглядит «бабулей»

«Сказать правду не всегда удается художнику… Но не врать, не лгать — это очень важная вещь в искусстве Враньё, как правило не привлекает зрителя… Меня чистая мелодрама не интересует, она может быть только частью в комедии. Владимир Устюгов, как мне кажется, нашёл свою форму в наших репетициях с Татьяной Кравченко. Спектакль обещает быть гвоздем театрального сезона», - анонсировал актер театральное действо.