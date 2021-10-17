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Леонтьев привился от коронавируса, чтобы продолжить выступать

Ирина Лебедева
50 минут назад

В последнее время Валерия Леонтьева не было видно ни на концертах, ни на тусовках шоу-бизнеса. Стали даже поговаривать, что ветеран советской и российской эстрады отошел от дел. Но, как оказалось, Валерий Яковлевич просто избегал массовых мероприятий и старался реже бывать на публике, поскольку побаивался коронавирусной инфекции.

Леонтьев привился от коронавируса, чтобы продолжить выступать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь же он снова в строю, поскольку провакцинировался, перенес ковид в легкой форме и чувствует себя защищенным. Что интересно, хотя исполнитель хита «Казанова» живет на две страны – Америку и Россию, сделать прививку он предпочел отечественной вакциной. Об этом он рассказал журналистам «Комсомольской Правды».

Он также сообщил, что прекрасно себя чувствует, уходить на пенсию не собирается и полон творческих планов. Тем более, что он в ответе за своих музыкантов.

«Продолжаю тянуть лямку. Надо кормить коллектив».

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с 5-tv.ru рассказал, что помогло эстрадному исполнителю Валерию Леонтьеву избежать тяжелого течения коронавируса. По словам Крутого, Леонтьев чувствует себя удовлетворительно, потому что поставил прививки.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Игорь Крутой,Комсомольская правда,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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