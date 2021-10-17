Леонтьев привился от коронавируса, чтобы продолжить выступать

В последнее время Валерия Леонтьева не было видно ни на концертах, ни на тусовках шоу-бизнеса. Стали даже поговаривать, что ветеран советской и российской эстрады отошел от дел. Но, как оказалось, Валерий Яковлевич просто избегал массовых мероприятий и старался реже бывать на публике, поскольку побаивался коронавирусной инфекции.

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Теперь же он снова в строю, поскольку провакцинировался, перенес ковид в легкой форме и чувствует себя защищенным. Что интересно, хотя исполнитель хита «Казанова» живет на две страны – Америку и Россию, сделать прививку он предпочел отечественной вакциной. Об этом он рассказал журналистам «Комсомольской Правды».

Он также сообщил, что прекрасно себя чувствует, уходить на пенсию не собирается и полон творческих планов. Тем более, что он в ответе за своих музыкантов.

«Продолжаю тянуть лямку. Надо кормить коллектив».