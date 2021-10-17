В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Вася Обломов: «Полиция остановила мой концерт»

Ирина Лебедева
1 час назад

Василий Гончаров, известный публике как Вася Обломов, российский музыкант, вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер, сообщил в Твиттере, что его концерт в Санкт-Петербурге прервали представители правоохранительных органов. Причину он не озвучил.

Вася Обломов: «Полиция остановила мой концерт»
Фото: InstagramInstagram

«Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт. Концерт запретили. Мы успели сыграть три песни», - написал он.

Буквально за несколько часов до начала концерта музыкант объявил подписчикам, что выступать он будет не в клубе «Время N», как ранее было запланировано, а в «Aurora Concert hall» на Пироговской набережной. На входе в клуб «Время N» вывешено объявление, что перенос связан с противоковидными мерами.

Возможно, что команда музыканта и владельцы второго помещения не согласовали с властями города формат концерта Обломова.

Как информирует «КП-Петербург», публика спокойно отнеслась к тому, что происходило на сцене, никто не возмущался и не шумел.

Вышел представитель организаторов концерта, что-то сообщил Обломову, тот ушел за кулисы. Через несколько минут музыкант вернулся и сообщил, что приехали сотрудники надзорных ведомств, поэтому продолжения концерта не будет.

Этим летом лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский записал видеообращение, в котором обвинил певца Диму Билана в отмене своего сегодняшнего концерта в Санкт-Петербурге. Обращение музыкант разместил в своем Instagram.

Он подчеркнул, что группа и ее поклонники стали жертвами того, что Дима Билан «наплевал на правила», связанные с COVID-19. Своими действиями Билан подставил под удар коллег, так как организаторы отменили следующее мероприятие - выступление группы «Ногу свело!»

Шоу-бизнес,Макс Покровский,Василий Гончаров,Дима Билан,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители