Вася Обломов: «Полиция остановила мой концерт»

Василий Гончаров, известный публике как Вася Обломов, российский музыкант, вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер, сообщил в Твиттере, что его концерт в Санкт-Петербурге прервали представители правоохранительных органов. Причину он не озвучил.

Фото: Instagram Instagram

«Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт. Концерт запретили. Мы успели сыграть три песни», - написал он.

Буквально за несколько часов до начала концерта музыкант объявил подписчикам, что выступать он будет не в клубе «Время N», как ранее было запланировано, а в «Aurora Concert hall» на Пироговской набережной. На входе в клуб «Время N» вывешено объявление, что перенос связан с противоковидными мерами.

Возможно, что команда музыканта и владельцы второго помещения не согласовали с властями города формат концерта Обломова.

Как информирует «КП-Петербург», публика спокойно отнеслась к тому, что происходило на сцене, никто не возмущался и не шумел.

Вышел представитель организаторов концерта, что-то сообщил Обломову, тот ушел за кулисы. Через несколько минут музыкант вернулся и сообщил, что приехали сотрудники надзорных ведомств, поэтому продолжения концерта не будет.

Этим летом лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский записал видеообращение, в котором обвинил певца Диму Билана в отмене своего сегодняшнего концерта в Санкт-Петербурге. Обращение музыкант разместил в своем Instagram.