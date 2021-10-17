Крутой винит себя, что не уговорил Серова привиться от коронавируса

Певец Александр Серов и композитор Игорь Крутой – давние хорошие друзья. И теперь, когда Александр тяжело заболел коронавирусом, Крутой не находит себе места. Он рассказал, что еще до болезни друга пытался заставить его сделать прививку, и даже ссорился с ним по этому поводу, - информирует 5 Канал.

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«Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Сам я привит», — сообщил композитор в эфире НТВ.

Игорь Крутой даже сделал обращение к подписчикам на своей страничке в социальной сети. Он попросил всех помолиться за выздоровление певца. Серова госпитализировали с серьезным – 75% - поражением легких, он в реанимации и дышит кислородом. Осложняет дело сахарный диабет, который сейчас обострился из-за препаратов, необходимых для лечения ковида.

Накануне оптимистичные новости сообщила дочь Александра Серова Мишель. Он сказала, что организм отца откликается на лечение, есть положительная динамика, и родные надеются, что в недалеком будущем его выпишут долечиваться домой.