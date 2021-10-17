Дети Малинина в Европе устроились официантами

«Каждый человек найдет себе занятие, чтобы не маяться дурью и не уходить в депрессию. Мои дети на каникулах официантами работают. Это не чтобы от меня не зависеть, просто на Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей», - заявил Малинин.