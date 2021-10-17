Дети Малинина в Европе устроились официантами

Александр Малинин сейчас живет на три страны. Его младшие дети, близнецы Устинья и Фрол, вместе с матерью Эммой Залукаевой перебрались за пределы России. Наследники певца учатся в Германии и Великобритании, и сами зарабатывают себе на карманные расходы. Звездный отец с гордостью рассказал об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Каждый человек найдет себе занятие, чтобы не маяться дурью и не уходить в депрессию. Мои дети на каникулах официантами работают. Это не чтобы от меня не зависеть, просто на Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей», - заявил Малинин.
Как информирует Экспресс Газета, несмотря на скромные рабочие места в заведениях общественного питания, Устинья и Фрол получают завидную по российским меркам заработную плату. Минимальная оплата – девять евро, то есть 660 рублей в час. Плюс чаевые. За месяц спокойно можно заработать около ста тысяч рублей.
Певец Александр Малинин счастливо женат в третий раз. Вместе с женой Эммой артист воспитывает двойняшек Фрола и Устинью. Также у артиста от предыдущих отношений есть сын Никита (1981) и дочь Кира (1985). А у его избранницы есть взрослый сын Антон.