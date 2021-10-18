Дети Малинина устроились официантами в Европе

Российский певец Александр Малинин рассказал, что его дети — 20-летний сын Фрол и его сестра-двойняшка Устинья — зарабатывают на карманные расходы самостоятельно, подрабатывая официантами. Семья Малинина проживает в немецком Мюнхене, где у его жены Эммы есть сеть частных клиник и аптек. Сам артист живёт на три страны, у него также есть дома в Подмосковье и в Италии.
Малинин рассказал , что его сын учится на оператора, а дочь недавно поступила в Лондонскую консерваторию и уехала из Германии.
«Каждый человек найдёт себе занятие, чтобы не маяться дурью и не уходить в депрессию. Мои дети на каникулах официантами работают», — заявил певец НТВ. Минимальная ставка в Германии составляет €9,6 евро в час (около 800 рублей). В месяц у официанта выходит более 100 000 рублей.