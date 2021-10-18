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Дети Александра Малинина устроились официантами в Европе

Секрет Фирмыиещё 3
1 час назад

Российский певец Александр Малинин рассказал, что его дети — 20-летний сын Фрол и его сестра-двойняшка Устинья — зарабатывают на карманные расходы самостоятельно, подрабатывая официантами. Семья Малинина проживает в немецком Мюнхене, где у его жены Эммы есть сеть частных клиник и аптек. Сам артист живёт на три страны, у него также есть дома в Подмосковье и в Италии.

Дети Малинина устроились официантами в Европе
Фото:  Киселев Сергей/Агентство «Москва» Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Малинин рассказал , что его сын учится на оператора, а дочь недавно поступила в Лондонскую консерваторию и уехала из Германии.

«Каждый человек найдёт себе занятие, чтобы не маяться дурью и не уходить в депрессию. Мои дети на каникулах официантами работают», — заявил певец НТВ. Минимальная ставка в Германии составляет €9,6 евро в час (около 800 рублей). В месяц у официанта выходит более 100 000 рублей.

Ранее «Секрет» писал про старшего сына режиссёра Олега Табакова бизнесмена Антона, чьи компании терпят убытки. В России у предпринимателя осталось три компании, дела у которых во время пандемии не пошли в гору.
Шоу-бизнес,Александр Малинин,Олег Табаков,НТВ,
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