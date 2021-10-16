Пластический хирург определил причину болезни Казьминой

Алиса Казьмина экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, серьезно больна. Девушка озвучила свой диагноз, по ее словам это – аутоиммунный некроз. Страшный недуг много раз отправлял ее на больничную койку.

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Сейчас лицо Алисы изуродовано, у нее практически отсутствует нос. Болезнь грозит развитием сепсиса и гибелью. В социальных сетях обсуждают вероятность передачи ее по наследству детям Казьминой.

Пластический хирург Владимир Плахотин опроверг вероятность передачи недуга Алисы ее детям по наследству. Более того, у него свое видение заболевания, которым страдает Казьмина, - сообщает 5 Канал.

«Это не передается, поскольку это не инфекционное заболевание. Действительно ли это аутоиммунное заболевание — некроз? Это словосочетание некорректное. Аутоиммунный некроз — если бы это было у нее, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система тебя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», - уверен Плахотин.

Доктор объяснил, что многократное хирургическое вмешательство часто приводит к некрозам. Из-за того, что ткани часто разрезают и сшивают вновь, кровь перестает поступать к некоторым ее участкам. И клетки на этих участках гибнут, порождая некрозы.

Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление, но дал Алисе отсрочку на время ее лечения. Казьмина решила ее не использовать и съехать сейчас.