Скончался звезда комедии "Дежа вю" Павел Новиш

На 81-м году скончался известный актер Павел Новиш. Он считался непревзойденным мастером ролей второго плана. О его смерти сообщила публике в своем аккаунте в facebook команда сериала «Цвет счастья».

Фото: КиноТеатр.ру. кадр из фильма КиноТеатр.ру. кадр из фильма

Новиш играл в театре, снимался в кино и телесериалах. К сожалению, премьера последнего телешоу, где он играл, состоится уже без него – пишет портал tvn24.pl.