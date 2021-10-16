Скончался звезда комедии "Дежа вю" Павел Новиш

На 81-м году скончался известный актер Павел Новиш. Он считался непревзойденным мастером ролей второго плана. О его смерти сообщила публике в своем аккаунте в facebook команда сериала «Цвет счастья».
Новиш играл в театре, снимался в кино и телесериалах. К сожалению, премьера последнего телешоу, где он играл, состоится уже без него – пишет портал tvn24.pl.
Российские зрители полюбили Новиша по зажигательной советско-польской комедии «Дежа вю», вышедшей в 1989 году. Также его помнят по фильмам «Пацаны не плачут», «Киллер».