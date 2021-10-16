Басков предложил Киркорову внести его в завещание

Между Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым на дне рождения «натурального блондина» возникла шуточная перепалка. 45-летний Басков посоветовал 54-летнему Киркорову внести его в завещание. Филипп сказал, что наследства Николай вряд ли дождется – ибо жить король русской попсы собирается долго, - пишет «Собеседник».

Фото: Instagram Instagram

Выступавшему на праздновании 45-летия Баскова Киркорову поднесли большое количество букетов. Николай решил помочь другу и стал собирать цветы. Филипп пошутил:

«Ты же знаешь: все мое — всегда твое!»— сказал поп-король.

«Напиши это в своем завещании!» — ответил Басков.

Киркоров пообещал подумать на эту тему. Правда, тут же сообщил, что жить собирается долго, так что имениннику придется подождать.

Басков рассказал, как когда-то он вел новогодний концерт и спрашивал у артистов, какое желание они бы хотели загадать перед праздником. Все отвечали по-разному.

А Киркоров заявил, что хочет умереть в роскоши и старости.

На что Басков ему ответил, что хочет это увидеть.

«Вот так мы и живем и проживем до старости» - резюмировал Филипп.