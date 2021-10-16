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«Алла - красотка»: поклонники восторгаются танцующей Пугачевой

Ирина Лебедева
50 минут назад

Максим Галкин выложил в инстаграме видеоролик с празднования 45-летия Николая Баскова. На день рождения певца пришли многие звезды шоу-бизнеса, и не только. Но, конечно, Максим в основном снимал свою супругу и ее дочь. Примадонна и Кристина Орбакайте, нарядные и красивые блондинки, весело отплясывали и смотрелись сестрами, а не мамой с дочкой.

«Алла - красотка»: поклонники восторгаются танцующей Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

На ролике видно, как под песню «Девушка из высшего общества» звездное семейство танцует и кокетничает на камеру.

Подписчики в восторге от того, как хорошо выглядит Алла Борисовна. Да и Кристине ее возраст дать невозможно.

«Какая энергетика от вас идет!!! Суперрр! Все очень, очень красивые!», «Алла красотка, люблю всегда, очарование мое!!!! Больше таких не будет никогда, женщина, с которой брать пример и восхищаться!!!», «Аллочка, Кристиночка – молодые и красивые!».

Не обидели и Максима, снимавшего праздник.

«Рядом с такими мужьями женщины цветут!»

Ранее Алла Пугачева появилась на публике с короткой стрижкой. Фотографию Примадонны в новом образе опубликовала в Instagram жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Алла Пугачева с мужем и младшими детьми побывала на праздновании 6-го дня рождения дочери Николаева и Проскуряковой Вероники.

На снимке с вечеринки, которым поделилась Проскурякова, Пугачева предстала с короткой стрижкой боб пепельного оттенка
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Юлия Проскурякова,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,Николай Басков,Игорь Николаев,
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