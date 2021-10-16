«У меня эти симптомы!»: Казьмина о страшной болезни

На Алису Казьмину навалились всевозможные несчастья. Тяжелый развод с Андреем Аршавиным, выселение из дома, и, конечно, тяжелая болезнь. На фоне стрессов у экс-супруги футболиста развилось аутоиммунное заболевание, съедающее ее плоть изнутри. Женщина пережила кому, сепсис, шесть операций. Потеряла красоту, нос практически провалился, перспектив восстановления пока нет.

Фото: Instagram Instagram

Тут добавила неприятных переживаний и одна из подписчиц. Она предположила, что у Алисы может быть смертельное заболевание – сепсис в его хронической стадии. Она подробно перечислила симптомы болезни.

Сепсис, что с древнегреческого переводится как гниение — системное воспаление в организме, которым он отвечает на инфекцию, если не может ее победить. Его также называют в быту заражением крови.. Последствиями могут стать септический шок, отказ внутренних органов вплоть до летального исхода.

«Британский фонд по исследованиям сепсиса (Thr UK Sepsis Trust) выделяет шесть симптомов, на которые следует обращать внимание: сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащенное дыхание, ощущение неминуемой смерти: „Мне кажется, что я умираю“, кожные покровы в пятнах или становятся землистого цвета», - написала подписчица.

«У меня эти симптомы!» — ответила Казьмина.

Нервное напряжение, в котором постоянно находится Алиса, не может не продолжать оказывать пагубное влияние на ее состояние. Казьмина призналась, что больше всего ее огорчило выселение из дома, где она жила с детьми. Дом был записан Аршавиным на мать, но, как говорит его экс-супруга, Андрей всегда говорил, что не будет на него претендовать. Однако футболист в итоге устранился, а его мама заставила бывшую невестку с детьми освободить ее собственность.

Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление, но дал Алисе отсрочку на время ее лечения.