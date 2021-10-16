Крид рассекретил свою покупку – это Lamborghini за 30 млн рублей

«Даже мои поклонники-шерлоки не спалили, что я купил себе новую машину. Помните, я в сторис публиковал пост о том, что приобрел себе что-то дороже, чем мои браслеты Cartier. Так вот это та самая Lamborghini. Теперь настало время показать ее всем вам», - сообщил он.