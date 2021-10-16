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Крид рассекретил свою покупку – это Lamborghini за 30 млн рублей

Ирина Лебедева
15 минут назад

Егор Крид рассказал о своем новом приобретении. Это Lamborghini Urus стоимостью 30 миллионов рублей. Певец в восторге от возможностей красавца-автомобиля: максимальная скорость 650-сильного мотора от Audi позволяет ему развивать скорость до 305 километров в час, а разогнаться до 100 километров в час можно за три с лишним секунды.

Крид рассекретил свою покупку – это Lamborghini за 30 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец купил авто несколько ранее и хранил тайну – видимо, для того чтобы предъявить Lamborghini вместе с новым клипом о ней.

На своем YouTube-канале Егор посвятил этому событию специальный ролик.

«Даже мои поклонники-шерлоки не спалили, что я купил себе новую машину. Помните, я в сторис публиковал пост о том, что приобрел себе что-то дороже, чем мои браслеты Cartier. Так вот это та самая Lamborghini. Теперь настало время показать ее всем вам», - сообщил он.

Крид подробно рассказал о достоинствах своего авто и о планах по его модернизации, объяснил, почему выбрал именно Lamborghini и показал, как он катается на ней по ночному городу.

Накануне в интернете обсуждали коммерческое предложение от Егора Крида. Известно, что артист снимает клип и ищет девушку, которая исполнит роль стриптизерши. При этом она должна заплатить музыканту крупную сумму денег. Изначально исполнитель заявлял о 2 млн, но позже порог уменьшился. Об этом в соцсетях рассказала звезда «Дома-2» Ирина Пинчук.
Шоу-бизнес,Крид,Ирина Пинчук,
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