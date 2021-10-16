«И вот результат»: муж об отказе Гузеевой от вакцинации

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю- вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья. я пока в коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!»