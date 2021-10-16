«И вот результат»: муж об отказе Гузеевой от вакцинации

Лариса Гузеева уже долгое время находится в больнице – у нее тяжелое течение ковида, плюс его осложнения. Супруг артистки Игорь Бухаров уверен, что коварный вирус Лариса подхватила в Крыму, куда ездила на съемки. К тому же телеведущая так и не поставила себе прививку, - сообщает портал 56orb.ru.
«У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались. Ларису убеждали – ты тоже привейся. Она отказалась. И поехала на съемки в Крым», - сказал он журналистам.
К счастью, сейчас состояние Гузеевой стабилизировалось. Она еще больна, но отмечается положительная динамика – телеведущая идет на поправку. Она даже написала в личном микроблоге обращение к поклонникам.
«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю- вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья. я пока в коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!»