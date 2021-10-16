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«И вот результат»: муж об отказе Гузеевой от вакцинации

Ирина Лебедева
53 минуты назад

Лариса Гузеева уже долгое время находится в больнице – у нее тяжелое течение ковида, плюс его осложнения. Супруг артистки Игорь Бухаров уверен, что коварный вирус Лариса подхватила в Крыму, куда ездила на съемки. К тому же телеведущая так и не поставила себе прививку, - сообщает портал 56orb.ru.

«У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались. Ларису убеждали – ты тоже привейся. Она отказалась. И поехала на съемки в Крым», - сказал он журналистам.

К счастью, сейчас состояние Гузеевой стабилизировалось. Она еще больна, но отмечается положительная динамика – телеведущая идет на поправку. Она даже написала в личном микроблоге обращение к поклонникам.

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю- вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья. я пока в коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!»

Неназванный источник «Комсомольской правды» сообщил, что состояние актрисы стабилизировалось и она жалуется только на одышку. По словам собеседника «КП», актрису не переводили в реанимацию, все это время она находилась в терапевтическом отделении. Источник газеты утверждал, что поражение ее легких оценивают в 50-60 процентов.
Шоу-бизнес,Видео,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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