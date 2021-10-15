Асмус показала обнаженное фото после слухов о новом романе

На фоне нового романа: Кристина Асмус показала обнаженное фото

Фото: Instagram Instagram

Пока в Сети обсуждают новые отношения Кристины Асмус, сама звезда «Интернов» тоже не скучает.

View this post on Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Актриса редко выкладывает откровенные фото. Однако после провокационной сцены в фильме «Текст» фанатов у актрисы, кажется, только прибавилось. И не зря: фигура у Кристины – огонь.

В новой публикации Асмус решила порадовать пользователей горячим контентом! Актриса опубликовала фото без белья. «Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!»» — иронично подписала снимок актриса. «Очень смело», «Огонь», «Слишком жарко» — отреагировали в комментариях фанаты.