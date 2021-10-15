Асмус показала обнаженное фото после слухов о новом романе

На фоне нового романа: Кристина Асмус показала обнаженное фото
Пока в Сети обсуждают новые отношения Кристины Асмус, сама звезда «Интернов» тоже не скучает.
В новой публикации Асмус решила порадовать пользователей горячим контентом! Актриса опубликовала фото без белья. «Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!»» — иронично подписала снимок актриса. «Очень смело», «Огонь», «Слишком жарко» — отреагировали в комментариях фанаты.
Напомним, Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после 8 лет совместной жизни. При этом пара, которая воспитывает дочь Анастасию, сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом «Текст».