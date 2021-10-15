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Проклова ответила на заявление Булановой о харассменте

Вероника Полынина
46 минут назад

Актриса Елена Проклова не согласилась с певицей Татьяной Булановой, раскритиковавшей движение #MeToo и назвавшей проститутками женщин, которые сделали карьеру через постель и теперь заявляют о харассменте.

Проклова ответила на заявление Булановой о харассменте
Фото: InstagramInstagram

В беседе с «Газетой.ру» Проклова призвала не осуждать жертв домогательств.

«Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной краской. Мне кажется, что это неправильно и недобро», - сказала актриса.

При этом Проклова признала, что многие женщины используют сексуальную привлекательность, чтобы подняться по карьерной лестнице или стать знаменитыми.

«Многие творческие люди именно так проходят и находят свой творческий путь. И по-другому пробиться не могут. Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда», - заявила актриса.

Весной Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, как в 15 лет ее домогался известный актер, которого уже нет в живых. Артистка не назвала его имени, но в соцсетях решили, что речь идет об Олеге Табакове.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Елена Проклова,Олег Табаков,Газета.Ru,
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