Проклова ответила на заявление Булановой о харассменте

Актриса Елена Проклова не согласилась с певицей Татьяной Булановой, раскритиковавшей движение #MeToo и назвавшей проститутками женщин, которые сделали карьеру через постель и теперь заявляют о харассменте.
В беседе с «Газетой.ру» Проклова призвала не осуждать жертв домогательств.
«Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной краской. Мне кажется, что это неправильно и недобро», - сказала актриса.
При этом Проклова признала, что многие женщины используют сексуальную привлекательность, чтобы подняться по карьерной лестнице или стать знаменитыми.
«Многие творческие люди именно так проходят и находят свой творческий путь. И по-другому пробиться не могут. Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда», - заявила актриса.
Весной Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, как в 15 лет ее домогался известный актер, которого уже нет в живых. Артистка не назвала его имени, но в соцсетях решили, что речь идет об Олеге Табакове.