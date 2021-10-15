Собчак пожаловалась Росгвардии на слежку

Телеведущая Ксения Собчак заявила в Росгвардию о слежке, выяснил телеграм-канал 112.

15 октября кортеж Собчак был замечен у главного штаба Росгвардии в Москве. На территории ведомства телеведущая пробыла около часа. Те же машины 12 октября были замечены у здания ГСУ ГУ МВД по Москве, где Собчак давала свидетельские показания по делу о смертельном ДТП в Сочи.

По данным 112, в Росгвардию Собчак обратилась из-за якобы ведущейся за ней слежки. В ведомстве ей посоветовали обратиться в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак должна была в пятницу, 15 октября, явиться на очную ставку с водителем Mercedes Олегом Цоем в УВД Сочи. Однако мероприятие перенесли на следующую неделю, так как телеведущая не смогла присутствовать «по состоянию здоровья».