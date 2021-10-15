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Поклонники Асмус вычислили ее нового избранника

Елена Прошина
1 час назад

Кристина Асмус несколько месяцев назад на своей странице в Instagram призналась поклонникам, что закрутила новый роман, но имени своего избранника раскрывать не стала. Однако фанаты актрисы решили провести собственное расследование и вычислили предполагаемого бойфренда. Им, по их мнению, является продюсер телесериалов Борис Кокин, сообщает «Стархит».

Поклонники Асмус вычислили ее нового избранника
Фото: InstagramInstagram

Вывод о личности бойфренда Асмус ее поклонники сделали, сопоставив кадры, которые размещали в своих соцсетях предполагаемые возлюбленные.

Летом актриса отдыхала за городом и опубликовала оттуда видео, на котором едет на мотоцикле, обнимая водителя. Лицо мужчины Асмус в ролике не показала, но в кадре оказалась видна его серая толстовка. Фанаты заметили, что образ таинственного избранника подозрительно напоминает Кокина, которого действительно часто можно увидеть в подобной одежде и за рулем байка. Еще одним нюансом, подтверждающим отношения пары, является факт их взаимной подписки друг на друга в соцсети.

Официального подтверждения данной теории поклонников нет. Сама же Асмус и не спешит раскрывать личность своего избранника, но известно, что родственники и друзья актрисы с ним уже знакомы.

«Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», — отвечала на вопросы подписчиков ранее Кристина.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,StarHit,
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