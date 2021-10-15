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Собчак заболела и не явилась к следователю

Елена Прошина
49 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак не явилась на беседу к следователю по делу о смертельном ДТП в Краснодарском крае из-за плохого самочувствия, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собчак не явилась на очную ставку по делу о смертельном ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственные действия перенесли на следующую неделю», - сказал источник.

Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, 9 октября выехал на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной и столкнулся с Volkswagen.

Статус Собчак в деле о смертельном ДТП может измениться

Одна из пассажирок Volkswagen Екатерина Тарасова скончалась на месте происшествия, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Водителя Mercedes отправили под домашний арест, он признал вину. Возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,РЕН ТВ,
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