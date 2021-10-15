Собчак не явилась на очную ставку по делу о смертельном ДТП

Телеведущая Ксения Собчак не явилась на беседу к следователю по делу о смертельном ДТП в Краснодарском крае из-за плохого самочувствия, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Следственные действия перенесли на следующую неделю», - сказал источник.

Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, 9 октября выехал на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной и столкнулся с Volkswagen.