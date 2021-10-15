Отец Марьянова рассказал, кому отошло наследства актера

Отец актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося 4 года назад, 82-летний Юрий Марьянов признался, что все еще не может заставить себя зайти в квартиру сына. В день памяти Марьянова отец артиста в интервью NEWS.RU рассказал, что сейчас происходит в их семье, члены которой делили наследство артиста.

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Юрий Марьянов признался, что живет в небольшом дачном поселке в 70 километрах от Москвы. У него частный дом, который построил Дмитрием вместе со своим родным братом Михаилом. Мама актера не застала новоселья, она ушла из жизни в 2006 году. По словам Марьянова-старшего, дети часто навещали его в новом доме.

«Димка, бывало, звонил: "Пап, как дела, настроение, самочувствие?". Поговорим по телефону о том о сём... Потом Димка со смехом говорит: "Ладно, пап, дверь-то открывай! Я приехал". Он так любил приезжать — сюрпризом, без предупреждения. Я и сейчас нет-нет, да и прислушиваюсь к телефонным звонкам и звукам на улице: а вдруг Димка позвонит, и приедет. Забываю иногда, что его нет», — признался отец артиста.

За четыре года, прошедших со дня смерти Дмитрия Марьянова, Юрий так и не смог посетить квартиру, в которой жил сын. До решения суда в ней проживала вдова артиста Ксения Бик с дочерью Анфисой и гражданским мужем Сергеем Соболевым. Весной 2021 года в результате раздела имущества между тремя наследниками актера элитная трешка отошла отцу актера и 25-летнему сыну Даниилу.

Марьянов-старший, также рассказал, что из старых приятелей и коллег сына навещает его только друг и бывший водитель Дмитрия Геннадий Харитонов с женой Доной. Больше, по его словам, не приезжает никто.