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Глубочайший кризис: Разин рассказал о состоянии Серова

Елена Прошина
30 минут назад

Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии музыканта Александра Серова, госпитализированного с COVID-19. Своими переживаниями за самочувствие певца он поделился в Instagram.

Глубочайший кризис: Разин рассказал о состоянии Серова
Фото: ТАССТАСС

Разин отметил, что он очень волнуется за здоровье и жизнь коллеги. Продюсер также уточнил, что призывал всех вакцинироваться, а в пример привел своих подопечных из групп «Дискотека «Союз» и «Ласковый май», которые уже воспользовались препаратом от коронавируса «Спутник V».

«К сожалению, Саша не стал прививаться, и с ним случилась беда. Сейчас он находится в реанимации с почти 80% поражением легких. Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью», — написал Разин в публикации.

Ранее дочь народного артиста Мишель Серова рассказала о состоянии певца и поблагодарила всех, кто переживает за его здоровье.

«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!», - разместила пост девушка в своем Instagram.

Александр Серов был госпитализирован с коронавирусом 9 октября. 67-летнего музыканта доставили в реанимацию с 75% поражения легких.

Уточняется, что ситуацию осложняет сахарный диабет артиста, который перешел в состояние декомпенсации из-за лечения гормональными препаратами.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Андрей Разин,
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