Экс-муж добился от Максаковой алиментов на детей

Бывший муж оперной певицы Марии Максаковой отсудил у нее алименты на двоих общих детей. Об этом сама артистка заявила изданию «СтарХит».

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Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину. В России у артистки остались сын и дочь от перового мужа Владимира Тюрина, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве.

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В апреле стало известно, что несовершеннолетние дети артистки Илья и Людмила, которые живут с отцом, подали в суд, потребовав отдать им квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Певица подала встречный иск, в котором потребовала лишить бывшего мужа родительских прав.

Пресненский районный суд 14 октября отказал певице в иске. При этом встречное заявление Тюрина, который добивался уплаты алиментов на детей, было удовлетворено частично.

«Он просил в отношении двух детей 1/3 от всех доходов Максаковой-Игенбергс до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — 1/4 в отношении дочери», — пояснили изданию в пресс-службе суда.

Суд принял решение назначить алименты в размере 10 и 15 тысяч рублей, заявила Максакова.

«Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили, исходя из двойного прожиточного минимума», - заявила оперная певица.

Она также отметила, что ее бывший муж явно в «голубых мечтах воображает, как порол бы ее плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворяться частично».

При этом Максакова подчеркнула, что у нее с Тюриным продолжается борьба за квартиру в Москве, на которую она кого-то подписала дарственную. Максакова, и ее адвокаты уверяют, что она действовала под давлением и находилась не совсем в себе, назначена судебная экспертиза.