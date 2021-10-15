Экс-муж добился от Максаковой алиментов на детей

Бывший муж оперной певицы Марии Максаковой отсудил у нее алименты на двоих общих детей. Об этом сама артистка заявила изданию «СтарХит».
Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину. В России у артистки остались сын и дочь от перового мужа Владимира Тюрина, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве.
В апреле стало известно, что несовершеннолетние дети артистки Илья и Людмила, которые живут с отцом, подали в суд, потребовав отдать им квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Певица подала встречный иск, в котором потребовала лишить бывшего мужа родительских прав.
Пресненский районный суд 14 октября отказал певице в иске. При этом встречное заявление Тюрина, который добивался уплаты алиментов на детей, было удовлетворено частично.
«Он просил в отношении двух детей 1/3 от всех доходов Максаковой-Игенбергс до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — 1/4 в отношении дочери», — пояснили изданию в пресс-службе суда.
Суд принял решение назначить алименты в размере 10 и 15 тысяч рублей, заявила Максакова.
«Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили, исходя из двойного прожиточного минимума», - заявила оперная певица.
Она также отметила, что ее бывший муж явно в «голубых мечтах воображает, как порол бы ее плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворяться частично».
При этом Максакова подчеркнула, что у нее с Тюриным продолжается борьба за квартиру в Москве, на которую она кого-то подписала дарственную. Максакова, и ее адвокаты уверяют, что она действовала под давлением и находилась не совсем в себе, назначена судебная экспертиза.
«Хочется пожелать детям в скорейшем времени синхронизировать процессы чтения, письма и подписания с осмыслением, дабы по неосмотрительности и свойственной детям беззаботности не получить домашнее среднее специальное мошенническое или высшее рейдерское образования», — подытожила певица.