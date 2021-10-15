Бутусова наградили церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил лидера рок-группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова с 60-летием и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени «за участие в различных общественных и благотворительных проектах». Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

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В сообщении Патриарх Кирилл отметил, что имя Бутусова хорошо известно как в России, так и за ее пределами.

«Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия», – говорится в Патриаршем поздравлении.

Глава РПЦ отметил, что особой признательности заслуживает участие артиста в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе и тех, которые организуют под эгидой церкви.