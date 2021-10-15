"В глубочайшем кризисе": Разин рассказал о состоянии Серова

"К сожалению, Саша не стал прививаться, и с ним случилась беда. Сейчас он находится в реанимации с почти 80% поражением легких. Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью", - написал он.