"В глубочайшем кризисе": Разин рассказал о состоянии Серова

Продюсер Андрей Разин у себя в Instagram рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусной инфекцией COVID-19 певца Александра Серова. По словам Разина, он очень переживает за здоровье и жизнь Серова.
Продюсер напомнил, что призывал всех прививаться, а его подопечные "Дискотека "Союз" и солисты группы "Ласковый май" уже привились от коронавируса.
"К сожалению, Саша не стал прививаться, и с ним случилась беда. Сейчас он находится в реанимации с почти 80% поражением легких. Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью", - написал он.
14 октября Telegram-канал 112 сообщил, что состояние Александра Серова ухудшилось. Утверждалось, что музыканта могут перевести на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который назначают при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.