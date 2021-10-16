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Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери: «Все стабильно»

Popcake.tvиещё 1
21 минуту назад

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже несколько лет смертельно больна. У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Девушка не появляется на публике. Муж и дети тщательно скрывают звезду от посторонних глаз. Более того, родные не рассказывают никакие подробности про ее состояние.

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Фото: InstagramInstagram

Сегодня дочь Заворотнюк впервые за долгое время поделилась о состоянии матери. Анна Заворотнюк устроила у себя в Instagram рубрику вопрос-ответ. Там подписчики, конечно же, не могли не спросить про звездную маму. Анна не стала игнорировать сообщение и дала немногословный ответ. «Все стабильно«, – написала Анна о здоровье своей матери, осчастливив поклонников.

Слова Заворотнюк-младшей дали надежду всем неравнодушным. В комментариях начали желать Анастасии скорейшего выздоровления, передавая приветы и слова поддержки.

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К слову, недавно Анна перенесла коронавирус. Не успела девушка полностью оправиться, как вновь заболела после небольшого путешествия в Стамбул. У себя в микроблоге девушка пожаловалась на головные боли, сопли и температуру. Сейчас Анна находится дома и активно лечится. Желаем их семье крепкого здоровья.

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