Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже несколько лет смертельно больна. У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Девушка не появляется на публике. Муж и дети тщательно скрывают звезду от посторонних глаз. Более того, родные не рассказывают никакие подробности про ее состояние.

Фото: Instagram Instagram

Сегодня дочь Заворотнюк впервые за долгое время поделилась о состоянии матери. Анна Заворотнюк устроила у себя в Instagram рубрику вопрос-ответ. Там подписчики, конечно же, не могли не спросить про звездную маму. Анна не стала игнорировать сообщение и дала немногословный ответ. «Все стабильно«, – написала Анна о здоровье своей матери, осчастливив поклонников.

Слова Заворотнюк-младшей дали надежду всем неравнодушным. В комментариях начали желать Анастасии скорейшего выздоровления, передавая приветы и слова поддержки.