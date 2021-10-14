Норкин осудил поведение Собчак после ДТП

Телеведущий Андрей Норкин в эфире НТВ раскритиковал поведение журналистки Ксении Собчак после смертельного ДТП с ее автомобилем. Телеведущий считает, что оно не соответствует ее моральным наставлениям, пишет издание «Слово и дело».
Норкин уверен, что после ДТП Собчак нужно было предложить помощь пострадавшим и выразить сочувствие. По его мнению, поведение журналистки едва ли можно назвать нравственным.
«Человек, который всех учит, как они правильно должны себя вести в жизни, наверно, не должен был уезжать с места аварии именно потому, что это такой человек», – считает Норкин.
Он добавил, что Собчак через своих друзей могла бы организовать дополнительную медпомощь тем, кто пострадал в ДТП.
«Ничего этого не было сделано. Сразу пошло «отстаньте от меня», «вы все меня травите», – отметил Норкин.
Ранее родственница водителя автомобиля Volkswagen, в который врезалась машина Собчак, сообщила, что журналистка оказывает помощь. В частности, она рассказала РИА Новости, что ее родственника оперировал лучший в Краснодаре врач, и предположила, что это организовала Собчак.
Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, 9 октября выехал на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной и столкнулся с Volkswagen. Одна из пассажирок Volkswagen, Екатерина Тарасова, скончалась на месте, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Водителя Mercedes отправили под домашний арест, он признал вину. Возбуждено уголовное дело.