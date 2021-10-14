«Меня тошнило, разрывалась голова»: Собчак впервые после ДТП записала видео

«Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться», – сказала журналистка. Ксения Собчак призналась, что понимает, что для многих людей является человеком, за которым тянется скандальная слава. Из-за этого люди думают, что с ней в принципе не может случиться ничего плохого. «То есть я не могу попасть в реальную аварию, не могу на самом деле испугаться, не могу растеряться, мне не может быть страшно или больно», – сказала она. Также телеведущая отметила, что после аварии никак не могла помочь пострадавшим. «Я действительно отключилась, потом меня тошнило, у меня разрывалась голова, я не понимала, как идет время. Но я прекрасно понимаю, что это все чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Надо понимать, что я не врач и не спасатель. Скорая была вызвана», – добавила Собчак. Ранее «ФедералПресс» писал о том, как Собчак прокомментировала показания виновника ДТП. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / globallookpress.com