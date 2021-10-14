Норкин сорвался на заступника Собчак в эфире НТВ

Популярный телеведущий обрушился с критикой на поведение Ксении Собчак после смертельного ДТП под Сочи и отчитал ее заступника в студии.

Фото: Prt Scr youtube.com / НТВ Prt Scr youtube.com / НТВ

Недавняя трагедия в Краснодарском крае стала темой обсуждения в студии Норкина. Публицист Михаил Смолин и адвокат Андрей Князев сошлись в словесной перепалке о действиях одной из участниц ДТП, телеведущей Ксении Собчак, которая в спешном порядке покинула место событий.

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Князев спросил, как нужно было действовать Собчак в этой ситуации, что сохранить лицо в глазах людей. Смолин убежден, что для этого достаточно было не ставить личные приоритеты и дела выше человеческих жизней.

«Она к ребенку летела. Это путь мамы», – объявил Князев.

«Женщина, которая погибла в этой аварии, – у нее тоже, кстати говоря, маленький ребенок», – парировал Норкин.

Ведущий ответил, что Собчак первым делом нужно было сделать следующее: предложить помощь пострадавшим и выразить сочувствие. Тем не менее поведение журналистки вряд ли можно назвать нравственным. И, к слову, оно совершенно не соответствует ее моральным наставлениям.

«Человек, который всех учит, как они правильно должны себя вести в жизни, наверно, не должен был уезжать с места аварии именно потому, что это такой человек. Можно было объяснить, например, тем, что она хотела знать, не понадобится ли срочно сдать кровь», – отметил Норкин.

Не остался без внимания и выпад Собчак, что ее пытаются выставить "новым Ефремовым". Однако и здесь вышла промашка, поскольку актер после случившегося сразу заявил, что оплатит лечение другого участника ДТП, не зная, что тот уже погиб. Собчак же быстро ретировалась и отправилась в аэропорт. После того она оформила себе справку в клинике своего знакомого врача.

«Не знаю, много ли у Ксении Анатольевны денег, но, наверно, она могла бы организовать не только получение собственной справки, но и какую-то дополнительную медицинскую помощь пострадавшим через своих друзей. Ничего этого не было сделано. Сразу пошло "отстаньте от меня", "вы все меня травите"», – возмутился Норкин.

Собчак угодила в аварию 9 октября. Машина, в которой она сидела на пассажирском сидении, вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль. В результате ДТП скончалась девушка.