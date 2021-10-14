Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» поместили в реабилитационный центр

Сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина выписали из больницы в Екатеринбурге и перевели в реабилитационный центр, сообщает «Пятый канал».

Фото: постер постер

В августе Владимир попал в больницу с подозрением на коронавирус и 80-процентным поражением легких. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Бурдина оценивалось как крайне тяжелое, несколько недель он находился в коме. Врачи заподозрили у музыканта повреждение мозга.

На прошлой неделе появилась информация об улучшении состояния артиста. По словам его брата, Бурдин начал есть и дышать самостоятельно. За время болезни музыкант похудел до 40 килограммов.

Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» в 1989-1993 годах, является автором хита «Молодость жива» и других ранних песен коллектива, также писал песни для группы «Пилот».