Певица Шер потребовала $1 млн от вдовы бывшего мужа

Американская певица Шер подала в суд на вдову своего бывшего супруга Сонни Боно с требованием вернуть $1 млн. Звезда утверждает, что Мэри Боно присвоила себе авторские отчисления за песни, которые дуэт Sonny & Cher записал во время совместных выступлений. После распада дуэта бывшие супруги договорились делить прибыль от совместного творчества пополам.

Фото: Instagram Instagram

По словам адвокатов Шер, Мэри своевольно «отменила» права певицы на авторские отчисления и гонорары, сообщил RadarOnline. Сама Мэри и её представители отказались комментировать предстоящее судебное разбирательство. Поп-рок-дуэт Sonny & Cher просуществовал с 1964 по 1977 года. Супруги записали 6 совместных альбомов, а также несколько лет вели музыкально-юмористическое шоу The Sonny & Cher Show, получившее 15 премий «Эмми». Самая знаменитая совместная песня исполнителей — I Got You Babe.

Когда дуэт распался, Сонни Боно решил уйти в политику. Он стал мэром города Палм-Спрингс, а после — членом Палаты представителей США. В 1998 году он погиб из-за несчастного случая во время спуска на лыжах с горы.

Мэри Боно была четвёртой женой Сонни. Изначально у неё и Шер были хорошие отношения — вдова даже пригласила знаменитость произнести речь на похоронах мужа. Но отношения женщин разладились после того, как Шер объявила о правах на роялти.