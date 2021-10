Певица Шер потребовала $1 млн от вдовы бывшего мужа

По словам адвокатов Шер, Мэри своевольно «отменила» права певицы на авторские отчисления и гонорары, сообщил RadarOnline. Сама Мэри и её представители отказались комментировать предстоящее судебное разбирательство. Поп-рок-дуэт Sonny & Cher просуществовал с 1964 по 1977 года. Супруги записали 6 совместных альбомов, а также несколько лет вели музыкально-юмористическое шоу The Sonny & Cher Show, получившее 15 премий «Эмми». Самая знаменитая совместная песня исполнителей — I Got You Babe.