Шаляпин пригрозил Цымбалюк-Романовской судом

«Я не общаюсь с Виталиной уже два года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Но поскольку нормальные человеческие чувства ей незнакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать мое имя в построении своего пиара и привлечении к себе внимания», — подчеркнул Шаляпин.