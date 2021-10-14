Шаляпин пригрозил Цымбалюк-Романовской судом

Певец Прохор Шаляпин заявил о готовности судиться с бывшей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за высказываний пианистки в его адрес. Как рассказал артист kp.ru, он запрещает Цымбалюк-Романовской использовать свое имя в пиаре через СМИ.
«Я не общаюсь с Виталиной уже два года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Но поскольку нормальные человеческие чувства ей незнакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать мое имя в построении своего пиара и привлечении к себе внимания», — подчеркнул Шаляпин.
Он также выразил мнение, что Цымбалюк-Романовская вынуждена делать громкие заявления через прессу, чтобы привлечь внимание телеканалов, которым впоследствии можно будет дать платные интервью.
Ранее пианистка призналась, что не верит новостям о смерти канадской супруги Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис, которой не стало 30 сентября.