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Шаляпин пригрозил Цымбалюк-Романовской судом из-за слов о покойной супруге

Газета.Ru
1 час назад

Певец Прохор Шаляпин заявил о готовности судиться с бывшей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за высказываний пианистки в его адрес. Как рассказал артист kp.ru, он запрещает Цымбалюк-Романовской использовать свое имя в пиаре через СМИ.

Шаляпин пригрозил Цымбалюк-Романовской судом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не общаюсь с Виталиной уже два года и хочу, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Но поскольку нормальные человеческие чувства ей незнакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать мое имя в построении своего пиара и привлечении к себе внимания», — подчеркнул Шаляпин.

Он также выразил мнение, что Цымбалюк-Романовская вынуждена делать громкие заявления через прессу, чтобы привлечь внимание телеканалов, которым впоследствии можно будет дать платные интервью.

Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «обиженным природой»

Ранее пианистка призналась, что не верит новостям о смерти канадской супруги Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис, которой не стало 30 сентября.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Комсомольская правда,
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