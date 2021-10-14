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Заболевшего коронавирусом Валерия Леонтьева выписали из больницы

Елена Прошина
26 минут назад

Певца Валерия Леонтьева, который заразился коронавирусом и был госпитализирован 9 октября, выписали из больницы, пишет телеграм-канал Mash.

Валерия Леонтьева выписали из больницы
Фото: InstagramInstagram

Леонтьев попал в больницу с температурой, кашлем и слабостью. Анализы 72-летнего артиста оказались в рамках нормы, на КТ не было признаков пневмонии, и после терапии певца выписали. Он продолжит лечение дома.

Ранее экс-солистка шоу-балета Леонтьева «Опасные связи» Ольга Ломова рассказала «Пятому каналу», что певец – абсолютный фанат своего дела, он всегда был на сцене, даже если простывал или получал травму. Ломова считает, что Леонтьев мог проигнорировать начальные симптомы коронавируса, так как до последнего верил, что все обойдется.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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