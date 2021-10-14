Валерия Леонтьева выписали из больницы

Леонтьев попал в больницу с температурой, кашлем и слабостью. Анализы 72-летнего артиста оказались в рамках нормы, на КТ не было признаков пневмонии, и после терапии певца выписали. Он продолжит лечение дома.

Ранее экс-солистка шоу-балета Леонтьева «Опасные связи» Ольга Ломова рассказала «Пятому каналу», что певец – абсолютный фанат своего дела, он всегда был на сцене, даже если простывал или получал травму. Ломова считает, что Леонтьев мог проигнорировать начальные симптомы коронавируса, так как до последнего верил, что все обойдется.