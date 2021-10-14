Пелагее запретили въезжать на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Пелагее въезд на территорию страны. Об этом сообщило издание

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"Телеграф" со ссылкой на ответ СБУ.

«По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.», - ответили в ведомстве на запрос издания.

«Телеграф» отмечает, что летом Пелагея приняла участие в съемках фестиваля КВН «Летний кубок чемпионов 2021». Ведущим мероприятия был Александр Масляков, в жюри вместе с Пелагеей сидели гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комик Вадим Галыгин и телеведущий Валдис Пельш.

В издании задали СБУ вопрос о запрете въезда на Украину другим участникам «Летнего кубка» КВН, однако в ведомстве ответили, что такой информации нет.