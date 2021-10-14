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Пелагее запретили въезжать на Украину

Вероника Полынина
33 минуты назад

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Пелагее въезд на территорию страны. Об этом сообщило издание

Пелагее запретили въезжать на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Телеграф" со ссылкой на ответ СБУ.

«По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С.», - ответили в ведомстве на запрос издания.

«Телеграф» отмечает, что летом Пелагея приняла участие в съемках фестиваля КВН «Летний кубок чемпионов 2021». Ведущим мероприятия был Александр Масляков, в жюри вместе с Пелагеей сидели гендиректор Первого канала Константин Эрнст, комик Вадим Галыгин и телеведущий Валдис Пельш.

В издании задали СБУ вопрос о запрете въезда на Украину другим участникам «Летнего кубка» КВН, однако в ведомстве ответили, что такой информации нет.

Напомним, что различные черные списки для российских артистов на Украине начали появляться после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Минкульт страны создал список для деятелей культуры, которым запрещено выступать на Украине – в него вошли исполнители и коллективы, которые поддержали решение крымчан или же давали концерты на территории полуострова.

Шоу-бизнес,Вадим Галыгин,Константин Эрнст,Валдис Пельш,Александр Масляков,Минкультуры,СБУ,
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