Никита Пресняков чуть не остался без пальца на ледовом шоу

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, выступая в образе Битлджуса на съемках третьего выпуска шоу «Ледниковый период», чуть не остался без пальца. Артист неудачно упал на лед и по его руке проехалась партнерша — фигуристка Наталья Забияко. Обошлось без серьезной травмы, сообщает «Комсомольская правда».

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Лейтмотивом третьего выпуска ледового шоу стал кинематограф. Паре Никиты Преснякова и Натальи Забияко достались образы Битлджуса и его подружки Лили из комедийного фильма Тима Бертона 1988 года.

В первой части выступления участники шоу выполняли все элементы номера без перебоев, неспешно и технично. Но затем во время одного из переходов Никита Пресняков упал на лед и его рука оказалась четко на траектории движения его партнерши Натальи Забияко. Фигуристка проехала по ней, но не причинила серьезного вреда, лишь слегка задела кисть резцом конька.

Пара решила сделать вид, что ничего не произошло и продолжить выступление. Однако принимать цветы у детей Никита выехал уже с окровавленной рукой. Сразу после окончания номера ему оказали необходимую помощь дежурившие на съемочной площадке медики.