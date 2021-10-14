В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 8 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.67
Войти в почту

Никита Пресняков чуть не остался без пальца на ледовом шоу

Елена Прошина
51 минуту назад

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, выступая в образе Битлджуса на съемках третьего выпуска шоу «Ледниковый период», чуть не остался без пальца. Артист неудачно упал на лед и по его руке проехалась партнерша — фигуристка Наталья Забияко. Обошлось без серьезной травмы, сообщает «Комсомольская правда».

Никита Пресняков чуть не остался без пальца на ледовом шоу
Фото: InstagramInstagram

Лейтмотивом третьего выпуска ледового шоу стал кинематограф. Паре Никиты Преснякова и Натальи Забияко достались образы Битлджуса и его подружки Лили из комедийного фильма Тима Бертона 1988 года.

В первой части выступления участники шоу выполняли все элементы номера без перебоев, неспешно и технично. Но затем во время одного из переходов Никита Пресняков упал на лед и его рука оказалась четко на траектории движения его партнерши Натальи Забияко. Фигуристка проехала по ней, но не причинила серьезного вреда, лишь слегка задела кисть резцом конька.

Пара решила сделать вид, что ничего не произошло и продолжить выступление. Однако принимать цветы у детей Никита выехал уже с окровавленной рукой. Сразу после окончания номера ему оказали необходимую помощь дежурившие на съемочной площадке медики.

«Даже не буду спрашивать, было ли запланировано это падение, но оно было отыграно так мастерски, что это однозначно идет в плюс», — приводятся в материале слова телеведущей и члену жюри ледового шоу Юлии Барановской.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Наталья Забияко,Никита Пресняков,Алла Пугачева,Тим Бертон,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители