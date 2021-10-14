Ширвиндт попрощался с Театром сатиры шуткой про Госдуму

Актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт, уходя с поста художественного руководителя Театра сатиры, отпустил шутку про Госдуму. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Ранее Ширвиндт, возглавлявший Театр сатиры с 2000 года, попросил освободить его от должности по состоянию здоровья – народному артисту 87 лет. 13 октября Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры сменил Сергей Газаров, который по совместительству является худруком Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Труппа театра отказалась просто так отпускать своего бессменного руководителя, единогласно выбрав Александра Ширвиндта на должность президента. Однако сам режиссер назвал такой пост - «мистикой».
«Президент театра — это мистика. Я могу быть президентом подземного перехода. Я бы стоял с протянутой рукой», - заметил он.
Также Ширвиндт призвал нового худрука бережно относиться к труппе и пошутил по поводу своего ухода.
«Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. Там страшные дебаты. Знаете, что общего между Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в ж...», — заявил он.