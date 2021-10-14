Губерниев обвинил Бузову во лжи

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram обвинил певицу Ольгу Бузову во лжи. Поводом к этому стали слова артистки о том, что Губерниев якобы ненавидит ее еще со времен ее брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Да кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и лгунья, Оленька», — написал журналист.

Напомним, конфликт между Бузовой и Губерниевым начался летом, когда певицу пригласили на шоу телеканала «Матч ТВ» во время Евро-2020. Тогда после нескольких высказываний со стороны комментатора в своей адрес певица расплакалась в прямом эфире. Поводом к этому послужил вопрос со стороны Губерниева о том, не перестала ли Ольга пить коньяк по утрам.

В ответ Бузова заявила, что не употребляет спиртное, поскольку недавно ей была сделана операция.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете, как мальчишка, писака. Придите и заявите мне это лично», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

А недавнем интервью изданию kp.ru Ольга Бузова отметила, что Губерниев относился к ней негативно еще до той передачи.