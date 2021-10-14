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Губерниев обвинил Бузову во лжи

Анна Безрукова
1 час назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram обвинил певицу Ольгу Бузову во лжи. Поводом к этому стали слова артистки о том, что Губерниев якобы ненавидит ее еще со времен ее брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Губерниев обвинил Бузову во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и лгунья, Оленька», — написал журналист.

Напомним, конфликт между Бузовой и Губерниевым начался летом, когда певицу пригласили на шоу телеканала «Матч ТВ» во время Евро-2020. Тогда после нескольких высказываний со стороны комментатора в своей адрес певица расплакалась в прямом эфире. Поводом к этому послужил вопрос со стороны Губерниева о том, не перестала ли Ольга пить коньяк по утрам.

В ответ Бузова заявила, что не употребляет спиртное, поскольку недавно ей была сделана операция.

Губерниев высказался о провокационной футболке Бузовой

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете, как мальчишка, писака. Придите и заявите мне это лично», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

А недавнем интервью изданию kp.ru Ольга Бузова отметила, что Губерниев относился к ней негативно еще до той передачи.

«Дело в том, что меня подставили. Мне было не известно, что он там будет. Он меня ненавидит с периода моего брака с бывшим мужем. И когда я приходила на матчи, он крайне нелестно очень обо мне отзывался», — рассказала певица.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,Комсомольская правда,
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