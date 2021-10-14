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Пригожин пообещал шлепнуть Джигурду

Елена Прошина
55 минут назад

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что не собирается обращать внимания на реплики актера Никиты Джигурды и его вызов на ринг. Для Пригожина артист представляется «большим животным» и не заслуживает его внимания.

Пригожин пообещал шлепнуть Джигурду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Джигурда? А кто это? Городской сумасшедший. У меня с ним нет конфликта. Я его вообще не знаю. Джигурда ищет места для пиара. Он мне неинтересен. Если вижу его по телевизору, то сразу переключаю. Больной он человек. Больной старик», – заявил Иосиф.

Как отметил продюсер, Джигурда может и «дальше гавкать» однако Пригожин не понимает, как можно оскорблять незнакомого человека.

«Его пена у рта мне неинтересна. Я не буду реагировать. Шлепну, если он под руку попадается при встрече. Он бездарный человек. Говорит, как робот. Рвота просто, как еще объяснить», – сказал Пригожин.

Напомним, что ранее Никита Джигурда вызвал на бой Пригожина – таким образом он решил вступиться за своего друга, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Продюсер решил сойтись на ринге с музыкантом якобы из-за шутки про его жену Валерию, которую он озвучил среди их общих друзей.

Накануне Джигурда заявил, что Валерия должна благодарить своего первого мужа Александра Шульгина, который якобы сделал ее известной в России. По словам Никиты, Пригожин хоть и талантливый продюсер, но ничего полезного в карьеру супруги не смог.

Шоу-бизнес,Александр Шульгин,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,Никита Джигурда,
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