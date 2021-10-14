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Джигурда рассказал, кому Валерия обязана славой

Елена Прошина
1 час назад

Актер Никита Джигурда заявил, что Иосиф Пригожин хоть и талантливый продюсер, но только в России. Как он рассказал «Собеседнику», Пригожину не удалось раскрутить свою супругу Валерию на мировой сцене, а в РФ эту работу за него проделал Александр Шульгин.

Джигурда рассказал, кому Валерия обязана славой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь ее раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин», – заявил артист.

Напомним, что Никита Джигурда не теряет надежды выйти на ринг с Иосифом Пригожиным вместо своего друга, певца Сергея Шнурова. Как отметил актер, кроме продюсера ему хочется устроить спарринг с журналистом Владимиром Соловьевым и адвокатом Сергеем Жориным. Им он уже предлагал бои, однако получал лишь отказы.

Недавно сам Иосиф решил защитить честь своей супруги на поединке – продюсер был готов выйти на ринг вместе с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым, который якобы оскорбил его супругу шуткой, которую озвучил среди своих друзей. Однако вместо последнего на ринг готов выйти Джигурда. Он хочет дать Пригожину «размяться» перед боем со Шнуровым.

Джигурда недавно провел бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Артист «избил» парламентария, который вовсе оказался не готов к поединку и был уверен, что его ждет лишь участие в постановке.

Шоу-бизнес,Валерия,Александр Шульгин,Иосиф Пригожин,Виталий Милонов,Владимир Соловьев,Сергей Шнуров,Сергей Жорин,Никита Джигурда,Госдума,
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