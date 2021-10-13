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«Алла огонь!». Пугачева сразила поклонников новой прической

Вероника Полынина
30 минут назад

Алла Пугачева появилась на публике с короткой стрижкой. Фотографию Примадонны в новом образе опубликовала в Instagram жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

«Алла огонь!». Пугачева сразила поклонников новой прической
Фото: InstagramInstagram

Алла Пугачева с мужем и младшими детьми побывала на праздновании 6-го дня рождения дочери Николаева и Проскуряковой Вероники.

На снимке с вечеринки, которым поделилась Проскурякова, Пугачева предстала с короткой стрижкой боб пепельного оттенка.

Поклонники не сразу узнали певицу с новой прической и признали, что короткая стрижка ей очень идет.

«Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно!», «Алла огонь!», «Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Пугачеву не узнать», - написали пользователи в комментариях.

Ранее ведущий и диктор телевидения Владимир Березин назвал «красивой легендой» слухи о том, что Алла Пугачева «рулит» шоу-бизнесом, и отметил, что у певицы много других интересов. По словам диктора, ему смешно слышать о том, что Пугачева боится конкуренции, большинство артистов для нее – это «одинаковая масса, за которой она вообще не следит и никак в их творческой судьбе не участвует».

Шоу-бизнес,Владимир Березин,Юлия Проскурякова,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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