«Алла огонь!». Пугачева сразила поклонников новой прической

Алла Пугачева появилась на публике с короткой стрижкой. Фотографию Примадонны в новом образе опубликовала в Instagram жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Алла Пугачева с мужем и младшими детьми побывала на праздновании 6-го дня рождения дочери Николаева и Проскуряковой Вероники.
На снимке с вечеринки, которым поделилась Проскурякова, Пугачева предстала с короткой стрижкой боб пепельного оттенка.
Поклонники не сразу узнали певицу с новой прической и признали, что короткая стрижка ей очень идет.
«Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно!», «Алла огонь!», «Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Пугачеву не узнать», - написали пользователи в комментариях.
Ранее ведущий и диктор телевидения Владимир Березин назвал «красивой легендой» слухи о том, что Алла Пугачева «рулит» шоу-бизнесом, и отметил, что у певицы много других интересов. По словам диктора, ему смешно слышать о том, что Пугачева боится конкуренции, большинство артистов для нее – это «одинаковая масса, за которой она вообще не следит и никак в их творческой судьбе не участвует».