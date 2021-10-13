«Алла огонь!». Пугачева сразила поклонников новой прической

«Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно!», «Алла огонь!», «Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!», «Пугачеву не узнать», - написали пользователи в комментариях.

Ранее ведущий и диктор телевидения Владимир Березин назвал «красивой легендой» слухи о том, что Алла Пугачева «рулит» шоу-бизнесом, и отметил, что у певицы много других интересов. По словам диктора, ему смешно слышать о том, что Пугачева боится конкуренции, большинство артистов для нее – это «одинаковая масса, за которой она вообще не следит и никак в их творческой судьбе не участвует».