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Даня Милохин прокомментировал слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой

Вечерняя Москва
35 минут назад

Популярный российский тиктокер Даня Милохин в ходе беседы с журналом WMJ.ru прокомментировал слухи о своем романе с Олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.

Даня Милохин прокомментировал слухи о романе с Медведевой
Фото:  roscongress / Елена Разина roscongress / Елена Разина

Звезда Тик Тока утверждает, что они с Медведевой считают этот слух забавным. Партнеры по проекту «Ледниковый период» присылают друг другу видеозаписи с творчеством своих фанатов.

— Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненнько, а если они перестанут, будет скучно, — поделился тиктокер.

Отмечается, что Даня Милохин не высказывается однозначно о своих отношениях с Евгенией Медведевой, это может значить, что молодых людей связывает не только дружба или совместная работа на шоу.

Причиной слухов послужили совместные выступления Олимпийской чемпионки и Дани Милохина на проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Тиктокер и профессиональная фигуристка стали самыми юными участниками этого сезона, сообщает WMJ.ru.

Ранее Евгения Медведева рассказала о работе со своим партнером по проекту «Ледниковый период» Даней Милохиным. Она говорит, что не ожидала, что Милохин настолько быстро освоит азы фигурного катания.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,WMJ.RU,
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