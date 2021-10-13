Даня Милохин прокомментировал слухи о романе с Медведевой

Популярный российский тиктокер Даня Милохин в ходе беседы с журналом WMJ.ru прокомментировал слухи о своем романе с Олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.
Звезда Тик Тока утверждает, что они с Медведевой считают этот слух забавным. Партнеры по проекту «Ледниковый период» присылают друг другу видеозаписи с творчеством своих фанатов.
— Я присылаю ей, а она мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненнько, а если они перестанут, будет скучно, — поделился тиктокер.
Отмечается, что Даня Милохин не высказывается однозначно о своих отношениях с Евгенией Медведевой, это может значить, что молодых людей связывает не только дружба или совместная работа на шоу.
Причиной слухов послужили совместные выступления Олимпийской чемпионки и Дани Милохина на проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Тиктокер и профессиональная фигуристка стали самыми юными участниками этого сезона, сообщает WMJ.ru.
Ранее Евгения Медведева рассказала о работе со своим партнером по проекту «Ледниковый период» Даней Милохиным. Она говорит, что не ожидала, что Милохин настолько быстро освоит азы фигурного катания.