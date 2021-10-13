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Хованский пожаловался на тяжелые условия в СИЗО

Елена Прошина
43 минуты назад

Адвокаты блогера Хованского пытались обжаловать его арест, но Санкт-Петербургский городской суд отказал ему в смягчении меры пресечения, сообщает телеканал «360».

Хованский пожаловался на тяжелые условия в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, на заседании Хованский в режиме видеосвязи заявил, что находится в следственном изоляторе на протяжении уже четырех месяце. Он подчеркнул, что в СИЗО не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к заявленному преступлению.

По словам самого Хованского, аргументы о том, что он может попытаться уйти от следствия и суда, безосновательны, поскольку свой загранпаспорт он сдал следователю.

Блогер также указал на то, что у него есть гражданская жена, пожилые родители и постоянный источник дохода, так как он зарегистрирован как самозанятый.

Все документы, подтверждающие слова Хованского, по его заверениям, есть в материалах дела. Он признался, что очень устал от СИЗО и попросил перевести его под домашний арест или заменить меру пресечения.

Адвокаты Хованского поддержали все его доводы и попросили суд о домашнем аресте, однако апелляционная инстанция не отменила постановления о содержании блогера под стражей.

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