Хованский пожаловался на тяжелые условия в СИЗО

Адвокаты блогера Хованского пытались обжаловать его арест, но Санкт-Петербургский городской суд отказал ему в смягчении меры пресечения, сообщает телеканал «360».

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По информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, на заседании Хованский в режиме видеосвязи заявил, что находится в следственном изоляторе на протяжении уже четырех месяце. Он подчеркнул, что в СИЗО не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к заявленному преступлению.

По словам самого Хованского, аргументы о том, что он может попытаться уйти от следствия и суда, безосновательны, поскольку свой загранпаспорт он сдал следователю.

Блогер также указал на то, что у него есть гражданская жена, пожилые родители и постоянный источник дохода, так как он зарегистрирован как самозанятый.

Все документы, подтверждающие слова Хованского, по его заверениям, есть в материалах дела. Он признался, что очень устал от СИЗО и попросил перевести его под домашний арест или заменить меру пресечения.