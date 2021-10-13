Крутой объяснил спасение Леонтьева от ковида

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с 5-tv.ru рассказал, что помогло эстрадному исполнителю Валерию Леонтьеву избежать тяжелого течения коронавируса.
По словам Крутого, Леонтьев чувствует себя удовлетворительно, потому что поставил прививки.
«Он вакцинировался, и у него отсутствует поражение легких», — уточнил продюсер.
Следует отметить, что друг Крутого, популярный певец Александр Серов проходит лечение в той же больнице, что и Леонтьев, но он прививок не делал.
Издание Life ранее сообщало, что Леонтьев находится в одной из больниц Москвы в состоянии, которое медики оценивают как средней тяжести, а анализы показывают положительный результат на коронавирус. При этом директор исполнителя в беседе с представителями СМИ отрицал госпитализацию артиста с COVID-19.
Также ранее Игорь Крутой попросил «поставить свечку» за заболевшего коронавирусом Александра Серова. А директор артиста опроверг сообщения об отмене его выступлений из-за болезни. По его словам, ближайший концерт Серова запланирован на 16 октября во Владимире.
Сведения о госпитализации Серова появились в «Комсомольской правде», издание передавало, что 67-летнего певца экстренно отвезли в больницу с коронавирусом и 75%-м поражением легких.