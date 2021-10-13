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Крутой объяснил спасение Леонтьева от ковида

Елена Прошина
27 минут назад

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с 5-tv.ru рассказал, что помогло эстрадному исполнителю Валерию Леонтьеву избежать тяжелого течения коронавируса.

Крутой объяснил спасение Леонтьева от ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Крутого, Леонтьев чувствует себя удовлетворительно, потому что поставил прививки.

«Он вакцинировался, и у него отсутствует поражение легких», — уточнил продюсер.

Следует отметить, что друг Крутого, популярный певец Александр Серов проходит лечение в той же больнице, что и Леонтьев, но он прививок не делал.

Издание Life ранее сообщало, что Леонтьев находится в одной из больниц Москвы в состоянии, которое медики оценивают как средней тяжести, а анализы показывают положительный результат на коронавирус. При этом директор исполнителя в беседе с представителями СМИ отрицал госпитализацию артиста с COVID-19.

Также ранее Игорь Крутой попросил «поставить свечку» за заболевшего коронавирусом Александра Серова. А директор артиста опроверг сообщения об отмене его выступлений из-за болезни. По его словам, ближайший концерт Серова запланирован на 16 октября во Владимире.

Сведения о госпитализации Серова появились в «Комсомольской правде», издание передавало, что 67-летнего певца экстренно отвезли в больницу с коронавирусом и 75%-м поражением легких.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Валерий Леонтьев,Игорь Крутой,Комсомольская правда,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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