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Дочь Серова рассказала о состоянии певца

Елена Прошина
1 час назад

Дочь 67-летнего народного артиста России Александра Серова, попавшего в реанимацию после заражения коронавирусом, Мишель заявила, что музыкант находится на интенсивном лечении. Она также отметила, что семья не сомневается в скором выздоровлении артиста, сообщает Lenta.ru.

Дочь Серова рассказала о состоянии певца
Фото: ТАССТАСС

«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости», — написала девушка.

Ранее композитор Игорь Крутой призвал молиться за коллегу, с которым он дружит много лет. Музыкант переживает, что его друг «заболел заразой», и что он никак не может ему помочь.

«У меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», — написал композитор.

Информация о том, что 67-летнего Серова госпитализировали в одну из московских больниц и положили в реанимацию, поступила в СМИ 9 октября. Отмечается, что у исполнителя «Я люблю тебя до слез» повреждены 75% легких, а врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее Александр Серов уже проходил лечение в госпитале, который располагается недалеко от его загородного дома.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Игорь Крутой,Lenta.ru,
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