Экс-супругу Аршавина вынудили съехать из дома

«Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — написала Алиса.