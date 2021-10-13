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Экс-супругу Аршавина вынудили съехать из дома

Елена Прошина
21 минуту назад

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала, что ей пришлось съехать из дома, который спортсмен обещал не отбирать. Как она поделилась с подписчиками в Instagram, ее долгое время пыталась выжить бывшая свекровь – по документам, недвижимость принадлежит ей.

Экс-супругу Аршавина вынудили съехать из дома
Фото: InstagramInstagram

«Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — написала Алиса.

Аршавина отметила, что приняла решение и вместе с детьми покинула жилье, хоть это и «сломало» ее. Сейчас Алиса продолжает лечение, и несмотря на ремиссию, надежд у женщины немного.

«Я поймала себя на мысли, что на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям было хорошо. Успела снять дом, который им нравится, подарила ротвейлера. Я буду очень скучать по своим клевым детям», – призналась экс-супруга футболиста.

Напомним, что около двух месяцев Аршавина не заходила в социальные сети, что взволновало подписчиков. Как выяснилось, женщина была занята переездом. Сейчас Алисе требуется пластическая операция для восстановления носа, однако денег на хорошего хирурга у неё пока нет.

Шоу-бизнес,Андрей Аршавин,
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