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Платье Фриске с церемонии MTV подарили слепой девушке

Елена Прошина
42 минуты назад

Родные певицы Жанны Фриске не смогли продать платье певицы на аукционе и подарили его незрячей девушке. Наряд стал свадебным презентом для участницы открытия музыкального социального Дома для слепоглухих в Подмосковье. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте фонда «Жанна Фриске – я рядом!».

Платье Фриске с церемонии MTV подарили слепой девушке
Фото: ТАССТАСС

Право первыми войти в дом доверили молодоженам – Кристине и Максиму. Девушка полностью незрячая, а ее муж видит только одним глазом. Прежде чем супруги переступили порог дома, семья Жанны Фриске вручила невесте подарок на свадьбу – платье певицы с церемонии MTV Russia Music Awards 2008.

В марте платье выставляли на благотворительный аукцион «Сделано с Любовью, заряжено Добром», однако тогда вещь не нашла своего покупателя. Стоимость лота начиналась от 100 тыс. рублей.

В новом Доме для слепоглухих есть музыкальная студия, инструменты для занятий, а также комната отдыха со всеми удобствами. В скором времени на базе дома откроется международная школа высокой парфюмерии и центр трудоустройства.

Шоу-бизнес,Жанна Фриске,
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