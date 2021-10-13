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Дочь Маши Распутиной отказывается от родства со своим братом

РИА "ФедералПресс"иещё 3
59 минут назад

Роман Захаров отверг обвинения дочери Маши Распутиной в домогательствах и выразил уверенность, что певица использует мужа в корыстных целях. Об этом сообщает СМИ.

Дочь Маши Распутиной отказывается от родства с братом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Распутина родила папе дочь только потому, что хотела его удержать. Эта певица никогда не станет официальной женой моего отца, потому что они со своей дочкой — бомжихи, живут на Рублевке в доме моей матери», – заявил пасынок Маши Распутиной.

Кроме этого, Захаров предположил, что Распутина родила дочь Марию от другого мужчины. Тест ДНК показал, что у Романа и Марии на 91,99 % существует вероятность наличия одного общего родителя. Дочь Распутиной в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» отметила, что не желает быть родственницей своему брату и просит его держать подальше от нее.

Напомним, дочь Маши Распутиной утверждает, что к ней приставал брат.

Шоу-бизнес,Роман Захаров,Андрей Малахов,
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