Дочь Маши Распутиной отказывается от родства с братом

Роман Захаров отверг обвинения дочери Маши Распутиной в домогательствах и выразил уверенность, что певица использует мужа в корыстных целях. Об этом сообщает СМИ.

«Распутина родила папе дочь только потому, что хотела его удержать. Эта певица никогда не станет официальной женой моего отца, потому что они со своей дочкой — бомжихи, живут на Рублевке в доме моей матери», – заявил пасынок Маши Распутиной.

Кроме этого, Захаров предположил, что Распутина родила дочь Марию от другого мужчины. Тест ДНК показал, что у Романа и Марии на 91,99 % существует вероятность наличия одного общего родителя. Дочь Распутиной в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» отметила, что не желает быть родственницей своему брату и просит его держать подальше от нее.