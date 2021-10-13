Алексей Панин обвинил в домогательствах звезду фильма «Овод»

Алексей Панин в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Дмитрия Гордона рассказал, что ему оказывал знаки внимания известный актер советского кино Андрей Харитонов. Артист стал кумиром миллионов после того, как получил роли в фильмах «Овод» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». По словам Панина, он с детских лет искренне восхищался Харитоновым и его киноперсонажами. Поэтому съемки с ним в одной картине считал огромной честью.

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«В мою сторону были домогательства со стороны знаменитого советского актера. Он был легендой советского кино, его любили все женщины. Но он испугался, поскольку мне тогда было 18 лет. Я к нему относился с большим уважением, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов», - рассказал Панин.

Также Алексей добавил, что из-за юного возраста тогда не сразу понял намеков Харитонова. И артист, увидев неопытность Панина, прекратил оказывать ему знаки внимания.

«Это даже не домогательства. Просто он оказывал знаки внимания, которые я, в силу возраста, еще не очень понимал. Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего предпринять», - отметил артист.

Впоследствии Панин и Харитонов встречались еще не один раз. Так, например, они играли в одном спектакле. Несмотря на тот инцидент в юношеские годы, Алексей считал Харитонова интеллигентным человеком, который не хотел его обидеть или ранить.