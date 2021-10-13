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Певица МакSим отправилась в Крым по святым местам

Анна Безрукова
1 час назад

Певица МакSим (Марина Абросимова), которая прошедшим летом в течение полутора месяцев балансировала на грани жизни и смерти, вернулась к обычной жизни. Так, недавно исполнительница отправилась в Крым по святым местам.

Певица МакSим отправилась в Крым по святым местам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее духовник певицы игумен Лука рассказал в передаче «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на канале «Спас», кто ему помогал молиться за здоровье Марины.

«Я разослал общеизвестную молитву церковным людям. По замечанию некоторых моих добрых друзей, увидевших эту публикацию – это было удивительное и впервые на их памяти произошедшее событие. Впервые на их памяти, когда светское издание публикует нашу церковную молитву для большого числа желающих молиться. Поклонники стали богопоклонниками, молитвенниками», - сказал игумен Лука.

Напомним, около полутора месяцев 38-летняя певица МакSим провела в одной из московских больниц, куда еще в середине июня ее привезли с диагнозом «пневмония» и сильным поражением легких, при этом тест на коронавирус тогда показал отрицательный результат. Большую часть этого времени певица находилась в искусственной коме и на аппарате ИВЛ.

Все это время слухи о состоянии здоровья МакSим ходили самые тревожные, но спустя время артистка начала поправляться. Медики решили вывести певицу из медикаментозного сна, и она задышала самостоятельно. Такое быстрое восстановление звезды после длительного коматозного состояния даже врачи охарактеризовали как настоящее чудо.

Шоу-бизнес,Павел Астахов,
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