«Ситуация была безнадежной»: Как МакSим удалось выйти из комы

«Оснований для самой робкой надежды особенно не было, кроме нашего упования на Господа, кроме нашей сердечной молитвы, кроме внутреннего движения Марины к жизни, которое в ней очень близкие к ней люди подозревали. И высказывали мне надежду, что и это будет преодолено с божьей помощью Мариной. Так и оказалось», — заключил он.