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«Ситуация была безнадежной»: духовник МакSим объяснил, почему она поехала в Крым

Газета.Ru
1 час назад

Духовник певицы МакSим игумен Лука (Степанов) в программе «Простые чудеса с Павлом Астаховым» на канале «Спас» рассказал, почему певица отправилась по святым местам в Крым.

«Ситуация была безнадежной»: Как МакSим удалось выйти из комы
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Он отметил, что середине июля, когда артистка лежала в коме с пневмонией, медики признавали, что ситуация была безнадежной.

«Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники » — цитирует игумена kp.ru.

По его словам, когда он вошел в Свято-Троицкий монастырь в Симферополе, настало время читать акафист святителю Луке. Когда духовник вернулся, его подопечная пошла на поправку.

«Оснований для самой робкой надежды особенно не было, кроме нашего упования на Господа, кроме нашей сердечной молитвы, кроме внутреннего движения Марины к жизни, которое в ней очень близкие к ней люди подозревали. И высказывали мне надежду, что и это будет преодолено с божьей помощью Мариной. Так и оказалось», — заключил он.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня 2021 года. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна.

Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. С 13 августа МакSим продолжает лечение дома под надзором специалистов.

Шоу-бизнес,Павел Астахов,Комсомольская правда,
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