Шепелев рассказал, как сбежал с гражданской женой на Сицилию

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram рассказал, что сбежал со своей гражданской женой Екатериной Тулуповой на Сицилию.

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«Долго ждали с @tulupova возможности сбежать вдвоем на несколько дней. Мы на Сицилии. Головокружительно красиво и вкусно. Готовим, гуляем, пьем и едим, и наслаждаемся возможностью быть вдвоем», - написал Шепелев.

Он сообщил, что в планах на сегодняшний день - город Катания и рыбный рынок.

Подписчики пожелали паре хорошего отдыха и посоветовали отдохнуть от готовки.