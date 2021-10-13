Шепелев рассказал, как сбежал с гражданской женой на Сицилию

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram рассказал, что сбежал со своей гражданской женой Екатериной Тулуповой на Сицилию.
«Долго ждали с @tulupova возможности сбежать вдвоем на несколько дней. Мы на Сицилии. Головокружительно красиво и вкусно. Готовим, гуляем, пьем и едим, и наслаждаемся возможностью быть вдвоем», - написал Шепелев.
Он сообщил, что в планах на сегодняшний день - город Катания и рыбный рынок.
Подписчики пожелали паре хорошего отдыха и посоветовали отдохнуть от готовки.
Шепелев и Тулупова начали встречаться несколько лет назад, в 2021 году у пары родился общий ребенок. Также они воспитывают сына Шепелева и Жанны Фриске Платона и дочь Тулуповой и банкира Дмитрия Кленова Ладу.